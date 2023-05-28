انت الان تتابع خبر بعد فوز أردوغان.. السامرائي: نتطلع لتعزيز التعاون الاستراتيجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال السامرائي في بيان "نهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية والشعب التركي على نجاح الانتخابات من خلال مشاركته الواسعة والتي تعكس ثقته بالعملية الديمقراطية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع تركيا وتعميق العلاقات الثنائية، متمنين لها المزيد من الازدهار".

وفاز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.