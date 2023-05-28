انت الان تتابع خبر سيوفر آلاف الوظائف.. حديث حكومي عن مفاجآت تخص "طريق التنمية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاسدي خلال حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "طريق التنمية يعتبر احد اهم المشاريع في تاريخ العراق"، مضيفاً أن "الدول تقوم على مشاريع وخدمات وما يستطيع البلد ان يطور به اقتصاده".وتابع، أن "العراق عندما طرح مشروع طريق التنمية ليس اعتباطاً بل نحن في منطقة مهمة جداً وحيوية لذلك نجدها مقراً للنزاعات والصراعات على مدرى التاريخ".

وأردف: "وجدنا الموقت مناسباً لطرح مشروع طريق التنمية حتى نكون محركاً لقطاع النقل في المنطقة، لاسيما ان هناك تجاذبات كبيرة في العالم حول من ينقل ومن يتسيد ومن هو التابع ومن المتبوع"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة محمد السوداني وضع ضمن أولويات منهاجه الخدمات وتطوير البنية الاقتصادية للبلد"، مستدركاً "وجدنا من خلال الدراسات ودراسات الجدوى ان مشاريع النقل داخل العراق كفوءة جداً".

وأضاف الاسدي، أن "مؤتمر طريق التنمية الذي عقد أمس في بغداد شهد نقاشات حادة وضعنا على أسسها نقاطا لنستند عليها بمناقشاتنا المستقبلية مع الدول"، مؤكداً أن "الكل جاء ليشارك وليس ليحضر فقط"، منوهاً إلى "البدء بتشكيل اللجان المختصة التي ستتولى رسم سياسة طريق التنمية وكيف سيعمل وكيف سيبنى هذا الطريق".

واستدرك: "هناك مفاجآت سارة سنشهدها قريباً حول طريق التنمية"، موضحاً أن "المشروع سيوفر 100 ألف درجة وظيفية في بدايته، ومن الممكن أن نصل إلى مليون درجة وظيفية فيما بعد".

وبين، أن "أوروبا المستفيد الأكبر من هذا الطريق؛ لان البضائع ستصلهم بأقصر وقت، وبضائعهم ستصل لبقية دول العالم بأقصر وقت أيضاً".

وأتم الاسدي، إلى أن "العراق وخلال السنوات الـ 45 الأخيرة كان بعيداً عن الصيانة والتطور التكنولوجي الذي حدث في مجال النقل عموماً؛ نتيجة السياسات الخاطئة التي استندت عليها الحكومات المتعاقبة وأدت إلى دمار في البنى التحتية العراقية بشكل عام وليس على مستوى النقل فقط".