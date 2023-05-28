انت الان تتابع خبر برلمانية: "طريق التنمية" ركيزة للاقتصاد العراقي.. سنبتعد عن النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت البجاري في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هذا المشروع سيكون ركيزة للاقتصاد الوطني من أجل الابتعاد عن الاقتصاد الريعي المتمثل بالاعتماد على النفط كمصدر أساسي".

وتابعت، أن "العراق منفتح على دول الخليج وإيران وسوريا.. دول الجوار كلها مشاركة في طريق التنمية".



وحول ميناء الفاو، أشارت البجاري إلى، أن "الميناء أنشئ ليكون نقطة انطلاق البضائع من الشرق، والربط بين الشرق والغرب عبر العراق، ما سيوفر الكثير من الوقت والجهد والوقود".

واعتبرت، طريق التنمية وميناء الفاو "مشاريع تخدم العراق والمنطقة والعالم أجمع".