التعادل ينهي لقاء العراق وانجلترا في مونديال الشباب

تعادل منتخبنا الوطني للشباب، اليوم الأحد، أمام نظيره الانجليزي في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في الأرجنتين.

ولم يتمكن العراق وانجلترا من تسجل أي هدف خلال شوطي المباراة. وبهذه النتيجة يكون العراق قد ودع البطولة بعد خسارتين من الاوروغواي وتونس، بينما تأهل المنتخب الانجليزي الى الدور الثاني على رأس المجموعة.