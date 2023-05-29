شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تطلب بيانا بمديونيات التأمينات لدى شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن عدم صرف مستحقات العمال من صندوق التكافل بشركة مصر للغزل والنسيج، ومن النائب محمود عادل شعلان، بشأن تأخر صرف مستحقات صندوق التكافل بالهيئة العامة للغزل والنسيج بكفر الدوار.
واستعرض النائبان طلبي الإحاطة، خلال الاجتماع، موضحين أن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار يعمل بها قرابة 12 ألف عامل، وهناك عمال تم إحالتهم إلى المعاش منذ ثماني سنوات ولم يحصلون على مستحقاتهم التأمينية من صندوق التكافل حتى الآن.
وأرجأت اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة لحين حضور وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بناء على طلب النائبين.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وصباغي البيضا وعمال شركة مصر للحرير الصناعي.
وأوصت لجنة القوى العاملة وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية لجميع العاملين في الشركات محل طلبات الإحاطة المقدمة، خاصة في حالة سداد الاشتراكات التأمينية، التزاما بما يقضي به الدستور المصري.
ودعت اللجنة وزارة التضامن الاجتماعي بموافاتها ببيان مكتوب بحصر جميع مديونيات الشركات في قطاع الأعمال العام والقطاع العام وتحديد مديونية كل قطاع من القطاعات (الزراعة، والغزل والنسيج)، وتحديد اجتماع عاجل بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثل
عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام، و قطاع الغزل والنسيج لدراسة مشكلة وقف خدمة التأمين الصحي للعمال وإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وموافاة لجنةالقوى العاملة بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
و خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية اللواء أحمد ناصر، ورؤساء اتحادات الألعاب الرياضية.
انتقدت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، عدم إضافة العديد من الألعاب بدورة الألعاب العربية المقرر تنظيمها في الجزائر يوليو المقبل، خاصة التى تتميز بها مصر وتحصد فيها مراكز متقدمة، مثل التايكوندو والفروسية والرماية ومصارعة السيدات ورفع الأثقال، متسائلة عن سبب عدم إضافة هذه الألعاب، مما يضيع على مصر فرص قوية لتحقيق فوز والحصول على ميداليات ذهبية، وطالبت بحسم هذا الملف للحفاظ على صورة ومكانة مصر الرياضية خاصة أن فكرة عدم وجود ملاعب لهذه الألعاب بالجزائر، أمر يتطلب المراجعة، نظرا لتنظيم مسابقات لتلك الألعاب من قبل.
ومن جانبه ثمن المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، من وجهة نظر النائبة سحر طلعت مصطفى، مضيفا : "فوجئنا بأن البطولة تضم 20 لعبة فقط، مع ملاحظة أنها ألعاب منتقاه بشكل يزيد فرص دول أخرى فى الفوز، ويضعف من فرص مصر، نظرا لعدم إضافة الألعاب المتميزة فيها مصر، مثل كرة السلة والتايكوندو والقوس والسهم والرماية والفروسية والجولف والاسكواش ورفع أثقال بالموازين المتقدمة فيها مصر".
وعقب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأن قرار تنظيم الدورة العربية بالجزائر، كان قرار من وزراء الرياضة العرب برئاسته، ولكن إجراءات التنظيم وإضافة الألعاب ليس لهم علاقة بها، مطالبا الاتحادات الرياضية، بتقديم رؤيتها ودراستها بشأن الوضع الحالى للمشاركة، ليتم دراسة فكرة المشاركة من عدمه.
وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية تلك القضية، مطالبا بدراسة كافة المقترحات المتعلقة بها، متابعا : "هناك خطة ممنهجة لطمس تاريخ الدولة المصرية فى عدد من المجالات مثل الفن والرياضة، وهو أمر غير مقبول"، داعيا لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، لحسم قرار المشاركة فى دورة الألعاب العربية المنعقدة فى الجزائر من عدمه، وذلك بحضور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بعدما يتم التنسيق بين تلك الجهات وتقديم رؤيتهم وخطتهم.
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