شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تطلب بيانا بمديونيات التأمينات لدى شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن عدم صرف مستحقات العمال من صندوق التكافل بشركة مصر للغزل والنسيج، ومن النائب محمود عادل شعلان، بشأن تأخر صرف مستحقات صندوق التكافل بالهيئة العامة للغزل والنسيج بكفر الدوار.

واستعرض النائبان طلبي الإحاطة، خلال الاجتماع، موضحين أن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار يعمل بها قرابة 12 ألف عامل، وهناك عمال تم إحالتهم إلى المعاش منذ ثماني سنوات ولم يحصلون على مستحقاتهم التأمينية من صندوق التكافل حتى الآن.

وأرجأت اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة لحين حضور وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بناء على طلب النائبين.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وصباغي البيضا وعمال شركة مصر للحرير الصناعي.

وأوصت لجنة القوى العاملة وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية لجميع العاملين في الشركات محل طلبات الإحاطة المقدمة، خاصة في حالة سداد الاشتراكات التأمينية، التزاما بما يقضي به الدستور المصري.

ودعت اللجنة وزارة التضامن الاجتماعي بموافاتها ببيان مكتوب بحصر جميع مديونيات الشركات في قطاع الأعمال العام والقطاع العام وتحديد مديونية كل قطاع من القطاعات (الزراعة، والغزل والنسيج)، وتحديد اجتماع عاجل بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثل

عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام، و قطاع الغزل والنسيج لدراسة مشكلة وقف خدمة التأمين الصحي للعمال وإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وموافاة لجنةالقوى العاملة بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.