شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب للنواب: أتوقع أن تحصد مصر 10 ميداليات في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تفتح يديها لجميع أفراد المنظومة الرياضية، وللجنة الشباب، متابعا: "أتوقع أن تحصد مصر 10 ميداليات، في أولمبياد باريس، حيث تحرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لجميع الاتحادات الرياضية من أجل رفع اسم مصر في كافة المحافل، وأنا مساند لكل اتحاد ولو في مشاكل سنعمل علي حلها، كلنا نحرص على اسم البلد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 24.

وأشار صبحى، إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة في الألعاب الفردية، ولكن مهما نحقق من بطولات في تلك الألعاب، إذا حدث هزيمة في مباراة كرة قدم للمنتخب القومي يُقال مصر مفيهاش رياضة قائلا :" كرة القدم هي مزاج عام الشعب المصري".