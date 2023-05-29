أردوغان يفوز برئاسة تركيا لولاية جديدة.. والسيسي يبعث رسالة له

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه على منافسه كمال كليجدار أوغلو بجولة الإعادة في الانتخابات التركية 2023 خلال مؤتمر شعبي عُقد في إسطنبول.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول الرسمية، أن إردوغان حصد نحو 52 في المئة من الأصوات مقابل نحو 48 في المئة لخصمه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 99.5 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وقال أردوغان من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول وسط حشد من أنصاره "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة".

وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب"، مؤكدا أن "كل عملية انتخابية هي نهضة".

وتابع: "أظهرت هذه الانتخابات أن لا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة".

السيسي يبعث برسالة لأردوغان

من جانبه، صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.