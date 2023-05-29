شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة تتوافق مع الحالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن أحزاب التحالف تميل إلي إجراء الانتخابات بـ"القائمة المغلقة المطلقة".

وأضاف "مطر" إن: "إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة يتوافق مع الحالة المصرية"، مشيرا إلي أن النظم الانتخابية قريبة من بعضها البعض، لكن نحن كتحالف الأحزاب المصرية نميل إلي إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة نظرا لأنها أسهل للناخب والأحزاب المصرية.

وأوضح أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، أرسل إلي المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، مشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب كما تم تسليم المقترح إلى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وقال مطر: أنسب نظاما انتخابيا نيابيا هو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قطاعات كما هو منصوص عليه في قانون انتخابات مجلس النواب والذي أجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالي وأيضا المجلس الأسبق" مشيرا إلي أن نظام القائمة المغلقة يقوي الأحزاب السياسية".