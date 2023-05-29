شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش إحكام الرقابة على أداء العاملين بإدارة الغابة الشجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر 2022.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي محمد حسن، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإحكام الرقابة على أداء العاملين القائمين على إدارة الغابة الشجرية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتناقش اللجنة، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد الشريف وأحمد خليل خير الله، بشأن عدم الانتهاء من تبطين الترع بمناطق الدخيلة والعامرية وبرج العرب وخاصة ترعة أبو خليفة بمحافظة الإسكندرية، الطلب المقدم من النائب محمد عبدالله زين العابدين، بشأن عدم إدراج ترع مركز إدكو بمحافظة البحيرة ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، والمطالبة بإحلال وتجديد بعض الكباري الواقعة على المجاري المائية بمركز إدكو نظراً لتهالكها.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حسن جعفر، بشأن توقف أعمال التبطين بترعة السمسمية المارة داخل قرية ميت شهالة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.