شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش الاعتمادات المالية لتطوير عدد من مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن إنشاء ملعب خماسي لمركز شباب قرية العسيرات مركز فرشوط بمحافظة قنا، إنشاء مركز للشباب بأرض الري التابعة لري قناطر نجع حمادي – بمحافظة قنا.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبدالنبي السيد، بشأن توقف الأعمال في الصالة المغطاة بأسوان من أكثر من 8 سنوات، وطلب مقدم من النائب أحمد إدريس، بشأن تدني الخدمات بمركز شباب القباحي الغربي بمحافظة الأقصر وعدم وجود ملعب ولا أدوات رياضية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سناء أنور برغش، بشأن ضعف الاعتمادات المادية الموجهة إلى نادي متحدي الإعاقة بالبحيرة، وتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب وتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية.