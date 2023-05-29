شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منطقة صناعية للرخام والجرانيت بأسوان على مائدة لجنة الصناعة بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس معتز محمود، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها ثلاث اجتماعات اليوم الإثنين، حيث تناقش في الاجتماع الأول طلب الاحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك إنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح أفاق جديدة للتصدير.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن إقامة مدينة صناعية حديثة بمنطقة مدينة الأثاث بمحافظة دمياط.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث طلب الاحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة بشأن خطة وزارة الصناعة في استغلال المواد الخام المتوافرة في مصر لإنشاء مصانع تقوم على المواد الخام بدلا من تصديرها إلى الخارج بمبالغ زهيدة .