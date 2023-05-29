شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام بمجلس النواب تناقش تنمية النشاط الثقافي بالأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أماني إميل الشعولي، بشأن عدم تنظيم فعاليات فنيه وثقافية وترفيهية بما يتناسب مع مكانة مدينة الأقصر السياحية.

كما تناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم الاهتمام بتنمية النشاط الثقافي والفني واستغلاله في التنمية السياحية بمدينة أسوان.

فيما تبحث لجنة السياحة والطيران والمدني، مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2023/2024، فيما يخص وزارة الطيران المدني، والهيئات التابعة لها.