شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش الجدوى الاقتصادية لمراكز الدعم داخل الجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن مدى الجدوى الاقتصادية المجتمعية لمراكز دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل الجامعات الحكومية، ودورها في تحقيق خطة وإستراتيجية الدولة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن اللجنة طالبت فى أخر اجتماع لها سرعة الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وذلك من خلال تذليل جميع المعوقات التي تسبب ضعف نسب الإشغال، مشددا على ضرورة منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين سواءً من ناحية الاشتراطات المطلوبة أو أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية، مع وضع خطة لتسويق هذه الوحدات.

وأكدت اللجنة، على أن المشاكل التي تواجه المجمعات الصناعية تعود إلى عدم التخطيط الجيد لها فيما يخص طبيعة الأنشطة المقامة عليها، فضلاً عن المرافق اللازمة لهذه المجمعات من (مياه وكهرباء).

وتساءلت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن موعد توفير مليون فرصة عملة سنوياً؟ ولماذا لا تقوم الهيئة بعمل مبادرة للتصنيع والتشغيل ؟ بحيث تقوم بمنح ميزة نسبية للمستثمرين الذين يقومون بتشغيل أكبر عدد من العمالة، وما هي الميزة التي تستطيع أن توفرها الهيئة من أجل توفير فرص عمل بشكل كبير في تلك المرحلة الصعبة والظروف الإقتصادية الحالية التي يمر بها العالم ومنها مصر وتابعت قائلة حتي نستطيع أن نعبر الأزمة الإقتصادية الراهنة.