شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. موازنات هيئة المحطات النووية ومرفق الكهرباء أمام "طاقة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام الجملاوي، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع موازنات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024.

وخصصت اللجنة اجتماعيها اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة مدرج بالدور بمبني للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024 فيما يخص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النوابمنح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقةالجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

يأتي ذلك إلي جانب الجوانب المتعلقة بالطاقةوالبيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، و بشئون البيئة والتنمية المستدامة.