شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب تناقش موزانة هيئة تنمية الصعيد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك للجهات التالية:

• صندوق التنمية الحضرية.

• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

• هيئة تنمية الصعيد

جدير بالذكر أن اللجنة وافقت على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، فيما يخص الجهاز المركزى للتعمير، ووافقت على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، فيما يخص صندوق البحوث والدراسات الداخلة فى مجال أنشطة التعمير.

وأكد المهندس بلال عبد الفتاح داود، مساعد مدير صندوق البحوث والدراسات، أن الصندوق هو جهة فنية لإبرام التعاقدات مع الاستشاريين بشأن المشروعات التى ينفذها جهاز التعمير، وكذلك بعض المشروعات المتعلقة بمبادرة حياة كريمة.

وأوصت لجنة الإسكان، بضرورة دمج هذا الصندوق إلى الجهاز المركزى للتعمير، خاصة أن هذا الصندوق أنشئ فى ظل وجود وزارة التعمير التى أصبحت حاليًا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.