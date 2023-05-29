انت الان تتابع خبر أنريكي يُحدد "شرطاً مادياً" لتدريب نابولي بالموسم المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457340-638209352584081316.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-29 | 07:32
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الخليج 365 – رياضة
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت أن المدرب الاسباني لويس انريكي قد حدّد شرطه لتدريب نادي نابولي في الموسم المقبل.
وأشارت الشبكة إلى أن إنريكي يريد راتبا قدره 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.
ويسعى نابولي إلى التعاقد مع انريكي ليكون خليفة المدرب الايطالي لتوتشيانو سباليتي المتوقع رحيله نهاية الموسم. وحقق نابولي لقب الدوري الايطالي لكرة القدم بقيادة سباليتي للمرة الثالثة في تاريخه.
وكانت العلاقة قد تدهورت بين سباليتي ورئيس النادي أوريليو دي لورينتس الأمر الذي أدى إلى الفراق المحتمل بين المدرب التوسكاني والبارتينوبي نهاية الموسم.
ويسعى نابولي إلى التعاقد مع انريكي ليكون خليفة المدرب الايطالي لتوتشيانو سباليتي المتوقع رحيله نهاية الموسم. وحقق نابولي لقب الدوري الايطالي لكرة القدم بقيادة سباليتي للمرة الثالثة في تاريخه.
وكانت العلاقة قد تدهورت بين سباليتي ورئيس النادي أوريليو دي لورينتس الأمر الذي أدى إلى الفراق المحتمل بين المدرب التوسكاني والبارتينوبي نهاية الموسم.
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