أنريكي يُحدد "شرطاً مادياً" لتدريب نابولي بالموسم المقبل

وأشارت الشبكة إلى أن إنريكي يريد راتبا قدره 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويسعى نابولي إلى التعاقد مع انريكي ليكون خليفة المدرب الايطالي لتوتشيانو سباليتي المتوقع رحيله نهاية الموسم. وحقق نابولي لقب الدوري الايطالي لكرة القدم بقيادة سباليتي للمرة الثالثة في تاريخه.



وكانت العلاقة قد تدهورت بين سباليتي ورئيس النادي أوريليو دي لورينتس الأمر الذي أدى إلى الفراق المحتمل بين المدرب التوسكاني والبارتينوبي نهاية الموسم.