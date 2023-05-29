انت الان تتابع خبر اختفاء ظل الكعبة.. ظاهرة فلكية في سماء مكة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن تعامد الشمس على الكعبة "حدث وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18. وأشارت إلى أن "التعامد هو الأول للشمس لهذا العام".

ونقلت الوكالة عن رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة ماجد أبو زاهرة، أن "ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان".



وأوضح أبو زاهرة أن "التعامد يتكرر مرتين في العام، الأولى في أيار، والثانية في تموز".

وبين أن التعامد يحصل "أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء لتصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال أيار، وعند عودتها جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في تموز".

وتعد "ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة وحساب محيط الكرة الأرضية"، وفق أبو زاهرة.