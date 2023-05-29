شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في محيط دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سوريا، فجر الإثنين، عن تصديها لهجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.

وووفقا للعين نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أنه "نحو الساعة 23:45 من مساء الأحد نفذت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق".

وأوضح أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون إن الضربات جزء من تصعيد لما كان صراعا منخفض الحدة بهدف إبطاء تمركز إيران المتزايد في سوريا.

ويأتي الهجوم بعد أيام من تصعيد إسرائيلي، جاء على لسان قائد الجيش هرتسي هاليفي الذي هدد بضرب إيران وحلفائها في سوريا ولبنان.

وفي مؤتمر هرتزليا، وهو منتدى دولي للأمن، قال هاليفي: "تقوم إيران باستخدام سوريا كساحة مواجهة محتملة مع إسرائيل. إسرائيل لن تقف غير مبالية لهذا الأمر. أذكر (الرئيس السوري) بشار الأسد أن الدول التي اصطفت إلى جانب إيران كان مصيرها الفشل. إذا أراد البناء بعد الحرب الأهلية فعليه أخذ ذلك بعين الاعتبار".