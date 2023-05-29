شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب فجر اليوم، ثمانية فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية، واعتقلت عدد آخر من الشبان.

وقالت مصادر فلسطينية "إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، كما داهمت عدة منازل، ودمرت بعض محتوياتها".

في ذات السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 15 فلسطينيًا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.