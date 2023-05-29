شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يهنئ أردوغان هاتفيًا بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنّأه خلاله بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته للرئيس أردوغان بمواصلة قيادة بلاده، وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، متطلعًا إلى العمل معًا في سبيل تعزيز علاقات البلدين وشراكتهما الإستراتيجية، لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الصديقين.



من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لرئيس الامارات لتهنئته، وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها.