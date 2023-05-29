شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 31 اقتراحا برغبة من مجلس النواب للحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الحكومة 31 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ الللازم بشأن ما جاء بها بعد موافقة المجلس عليها، وجاءت الاقتراحات كالتالى :

1- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن تركيب ماكينة صراف آلى خاصة بمكتب بريد قرية بهيج – مركز أسيوط – محافظة أسيوط

2- اقتراح برغبة من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية دمرو – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ

3- اقتراح برغبة من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تسكين أصحاب الأراضى التابعة لجمعية فوه لاستصلاح الأراضى بمحافظة كفر الشيخ

4- اقتراح برغبة من النائب هانى مصطفى خضر، بشأن توسعة مكتب بريد قرية زوير – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية

5- اقتراح برغبة من النائب أحمد الشريف، بشأن استثناء الإنشاءات الخاصة بمكاتب البريد من اشتراطات البناء الجديدة باعتبارها منشآت ذات طابع خدمى

6- اقتراح برغبة من النائب مجدى سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرية كفر الشهاوى خاطر – بمركز كفر شكر – محافظة القليوبية

7- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة البترول غرب السكة الحديد بقرية درنكة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط

8- اقتراح برغبة من النائب مصطفى بدران، بشأن البدء فى توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط

9- اقتراح برغبة من النائب أبانوب عزت، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة داير الناحية بحى الساحل من أمام حديقة الجرن حتى نهاية السور الخلفى لمدرسة أحمد عرابى – محافظة القاهرة

10 – اقتراح برغبة من النائب شيرين عبد العزيز، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لبعض قرى مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية

11- اقتراح برغبة من النائب على البدرى الملاوي، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة البصيلية مركز إدفو – محافظة أسوان

12- اقتراح برغبة من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء سور سلك بمدرسة نجوع مازن شرق- مركز دار السلام- محافظة سوهاج

13- اقتراح برغبة من النائب أحمد العوضى، بشأن إنشاء عدد (2) مدرسة مصر المتميزة، وعدد (2) مدرسة دولية حكومية على مساحة تسعة آلاف متر مربع بمزرعة مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية

14- اقتراح برغبة من النائبة زينب السلايمى، بشأن فتح فصول للمكفوفين بإحدى مدارس إدارة إسنا التعليمية – مركز إسنا – محافظة الأقصر

15- اقتراح برغبة من النائب محمد بهجت الصن، بشأن سرعة إصدار قرار إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة السكر بمركز أرمنت – محافظة الأقصر

16- اقتراح برغبة من النائب هانى مصطفى خضر، بشأن صيانة المدرسة الابتدائى لمجمع السادات قرية سلكا – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية

17- اقتراح برغبة من النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالغنايم قبلى مركز الغنايم – محافظة أسيوط

18- اقتراح برغبة من النائب عصام محمد ياسين، بشأن توفير عدد (4) أجهزة تنفس صناعى بقسم الحضانات بمستشفى أشمون العام – محافظة المنوفية

19- اقتراح برغبة من النائب سلمى مراد، بشأن إنشاء مصعد كهربائى لخدمة مجمع العيادات الشاملة للتأمين الصحى بمدينة قويسنا – محافظة المنوفية

20- اقتراح برغبة من النائب رزق جالى نصرالله، بشأن إنشاء مستشفى القلب بمحافظة مطروح

21- اقتراح برغبة من النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى من أمام مدخل قرية سنديون – مركز قليوب – محافظة القليوبية

22- اقتراح برغبة من النائب أشرف أمين عبد العليم، بشأن عمل سلالم كهربائية لكبارى المشاه بميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة – محافظة القليوبية

23- اقتراح برغبة من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مجمع زراعى متكامل وتطوير فرع البنك الزراعى المصرى بقرية المقاطعة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية

24- القتراح برغبة من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء سور حول مقابر وجبانة مدينة الجمالية وليسا الجمالية – محافظة الدقهلية

25- اقتراح برغبة من النائب سامى سليم، بشأن تطوير ورفع كفاءة كوبرى العبل الملاحى بالمحسمة الجديدة فوق ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة القصاصين – محافظة الإسماعيلية

26- اقتراح برغبة من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء مرسى وخط ملاحى نهرى (تاكسى نهرى) ابتداءً من نقطة (مدينة زفتى – تحت الكوبرى الفرنسى) محافظة الغربية إلى نقطة وصول مدينة بنها محافظة القليوبية

27- اقتراح برغبة عادل عامر، بشأن إعادة تطوير محطة السكة الحديد القديمة بالقناطر الخيرية وإعادة استثمارها – محافظة القليوبية

28- اقتراح برغبة من النائب عمر وطني، بشأن إنشاء نفق مشاه بمزلقان أبو خليفة بدائرة الشرابية – محافظة القاهرة

29- اقتراح برغبة من النائب عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن إنشاء كوبرى سيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بمدخل قرية المرازيق – مركز ومدينة البدرشين - محافظة الجيزة

30- اقتراح برغبة من النائب عثمان المنتصر عبد الرحمن، بشأن تطوير مزلقان قرية البرجاية – بمركز المنيا – محافظة المنيا

31- اقتراح برغبة من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان مدخل طريق سليمان متولى (الدائرى الكورنيش) من أمام مديرية الأمن مارًا بترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد إلى أول الطريق الدائرى الكورنيش – محافظة بنى