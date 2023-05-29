شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مشروع قانون بإنشاء نقابة الإنشاد الدينى إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة الإنشاد الدينى، وتعديل قانون التعليم إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وجاءت كالتالى:

1-مشروع قـانون مُقدم من السيدة النائبة آيات الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الإنشاد الدينى وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة،الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.

2-مشروع قـانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.