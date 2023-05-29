شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات "ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى مجموعه، خلال جلسته أمس الأحد، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، يأتي مشروع القانون، فى إطار سعى الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة بما يسهم فى توفير نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها.

ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة، لصالح توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الإنفاق العام خاصة برامج الحماية الاجتماعية مثل مبادرة "تكافل وكرامة" التى تحتاج 6 مليارات جنيه لزيادة عدد الأسر المُستفيدة من 2.5 مليون مواطن إلى 5.1 مليون أسرة، أى نحو (25 مليون مواطن مصرى).

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.