شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية: نستورد القمح من 22 دولة وسعر الطن انخفض لـ274 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الحكومة استوردت مؤخرا حوالي 5 ملايين و700 ألف طن قمح، كما أنه تم تنويع وزيادة المنشأ حيث يتم استيراد القمح من 22 دولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور محمد سليمان.

وقال يوسف إنه نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار القمح، حيث إن متوسط سعر الطن الذي تم شراء به هذه الكميات وصل إلي 374 دولارا للطن الواحد في حين أن الأسعار انخفضت حاليا، حيث تم شراء آخر دفعة وهى 675 ألف طن حيث وصل متوسط سعر الطن 274 دولارا للطن.

وأضاف نائب رئيس هيئة السلع التموينية: قمنا بالعرض علي مجلس الوزراء أن يتم تعاقد مباشر في إطار القانون كذلك تغلبنا علي العقبات المختلفة فمثلا هناك دول لا تسمح بدخول المراكب الكبيرة.