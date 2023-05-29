شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بمجلس النواب تقر موازنة هيئة الطاقة النووية بـ11.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الموافقة على مشروع موازنة هيئة الطاقة النووية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 بإجمالي 11.3 مليار جنيه، مع التوصية بموافاه الهيئة بالاعتمادات اللازمة علي مدار السنة المالية لتنفيذ المشروع النووي المصري.

وطالب ممثل الهيئة بزيادة الموازنة للوفاء بالالتزامات خاصة مع الجانب الروسي مع استمرار إرسال معدات المفاعل النوي السلمي لإنتاج الكهرباء وهناك خطة الرخصة تشغيل المفاعل النووي

يأتي ذلك بعد استعراض ممثل هيئة النووية تفاصيل مشروع الموازنة العامة للهيئة للسنة المالية الجديدة 2023/2024.

وسال النائب عمرو القطامي عن عدد العاملين بالهيئة، وقال ممثل الهيئة ان عدد العاملين 1459 موظفا، وهى عمالة مدربة نظرا لأهمية المشروعات التى تقوم بها الهيئة، مؤكدا أنه من المهم أن يعيش العامل مرحلة التجهيز والتركيب للمشروع حتى يكون لديه علم كامل بالمكان الذى يعمل به .

من جانبه تساءل النالب حسام عوض الله، ممثلى وزارة المالية عن سبب عدم إعطاء هيئة الطاقة النووية الزيادة المطلوبة من جانبها في الباب السادس، ويقدر بمبلغ 21 مليار للعام المالى الجديد، وقد وتم اعتماد 8 مليارات فقط، وردت ممثلة وزارة المالية أن الموافقة تمت على 9 مليارات منهم 5 مليارات تغطية النشاط الحارى، ولن يتم التقصير مع الهيئة وسوف يتم التعامل مع كل احتياجاتهم خلال العام .

كما طالب "عوض الله" بإيفاد اللجنة ببيان تفصيلي بحجم العماله لدي الهيئة والمشروع، والخبراء التي يتم الاستعانه بهم في المجال النووي.