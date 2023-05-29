شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تنظم صالونا حول أهم مخرجات المحور السياسى فى الحوار الوطنى..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الاثنين، صالونا حول مخرجات المحور السياسي، بعد أسبوعين من النقاشات، بهدف عرض ونقاش أبرز المقترحات والنقاشات، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

وكانت قد شهدت جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى التى عقدت على مدار أسبوعين، مناقشات ثرية، وقدم المشاركون العديد من الرؤى والمقترحات التى تبشر بخروج توصيات ومخرجات ثرية وبناءة، حيث بدأت الجلسات النقاشية بالمحور السياسى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى التى ناقشت النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".

وشهدت أولى الجلسات النقاشية للمحور السياسى التى عقدت 14 مايو، حضور 630 فرد من بينهم 150متحدث و300 مستمع و180 صحفى شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة 7 ساعات بالتوازى.

فيما شهد الأسبوع الثانى للجلسات النقاشية للمحور السياسى بالحوار الوطنى، حضور 650 فرد، من بينهم 120 متحدث و400 مستمع و130 صحفى شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة 7 ساعات بالتوازى.