شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينية: نستورد 3 ملايين طن قمح ضمن 8 ملايين طن تدبرها التموين سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الهيئة تستورد سنويا من 3 إلي 4 ملايين طن قمح من إجمالي 8 ملايين و250 ألف طن حاليا فيما يتم تدبير باقي القمح من المنتج المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة موازنة هيئة السلع التموينية للعام المالي 2023/2024.

وكشف يوسف أن الايرادات الخاصة بالقمح والسلع التموينية في موازنة هيئة السلع التموينية للقمح والسلع التموينية بلغت 36 مليار للسلع التموينية و91 مليار بالنسبة للخبز بإجمالي 127 مليار جنيه.

ووافقت اللجنة الاقتصادية على موازنة التموين -هيئة السلع التموينية- عن العام المالي 2023/2024.