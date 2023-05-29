شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بالتنسيق بين قطاعات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق والاجتماع أسبوعيا بين قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة برئاسة الدكتور أحمد سعفان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور وليد أنور، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، لحل أي مشكلات تواجه الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تحت عنوان " الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية "، وذلك لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول ومواجهة تحديات مرضى أمراض الدم في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة .

وقال حاتم، إنه لا يعقل أن محافظة الإسكندرية المستشفيات الجامعية هناك تعمل ثلاث أيام ومستشفيات وزارة الصحة 3 أيام، مطالبا بالعمل طوال الأسبوع خاصة في المحافظات الكبيرة مثل الإسكندرية والقاهرة والجيزة وغيرها.

وطالبت رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بأن يجتمع المجلس الإقليمي للصحة بكل محافظة، حيث إن هناك تمثيل لحل جهات الصحة بالمجلس لحل أي مشكلات تواجه المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة .