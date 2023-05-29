شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تقر موازنة "تنظيم مرفق الكهرباء" لعام 2023/24 بـ178.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، علي مشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنه المالية الجديدة 2023/2024 بإجمالي 178.3 مليون جنيه مقابل 167.5 مليون جنيه العام المالي الجاري 2022/2023.

جاء ذلك بعد استعراض المهندسة سلمي حسين، رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موازنة الجهاز وأهم المشروعات والأنشطة التي يقوم بها المجلس، وفي مقدمتها وضع قواعد تنظيمية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وحوافز تشجيعيه للشركات للدخول في هذا النشاط منها اعفاءات من رسوم التراخيص.

وقالت "حسين" إن مجلس ادارة الجهاز من المتوقع أن يبحث قريبا أول ترخيص لشركة حاصلة علي الرخصة الذهبية في مجال طاقة الرياح.

وفيما يتعلق بتفاصيل الموازنة، أوضحت سلمي حسين أنه المصروفات بمشروع الموازنه للعام المالي الجديد 2023/2024 شهدت زيادة طفيفة بواقع 2 % فقط، وذلك في إطار رؤية الدولة لترشيد النفقات .

وخلال المناقشات طالبت اللجنة البرلمانية ممثلي جهاز مرفق الكهرباء، بموافاتها بمذكرة تفصيله بعدد الموظفين وحجم الرواتب التي يتقاضوها.