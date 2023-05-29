شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الإمارات العربية المتحدة تحقق المركز الأول محليًا في 6 تخصصات رئيسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول محليًا في 6 تخصصات رئيسية هي الزراعة، والعلوم البيولوجية، والاقتصاد، والاقتصاد القياسي والمالية، والطب، وعلم الأدوية والسموم والصيدلانيات، والعلوم الاجتماعية، والبيطرة، وذلك حسب تصنيف الجامعات لموقع سيماغو العالمي لعام 2023.

وقال النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مُسرّعات التصنيف العالمي الدكتور أحمد علي مراد،، إن "جامعة الإمارات تعمل من خلال استراتيجياتها للمستقبل، على تعزيز مكانتها عالميًا بمبادرات تستهدف تحقيق قفزات نوعية في تصنيفها العالمي؛ حيث ركزت على دعم البحث العلمي ذي الكفاءة والجودة العالية، باعتباره محركًا رئيسيًا في التنمية والتطوير والبناء، نظرًا لتأثيره الكبير على سمعتها الأكاديمية الدولية".



وأكد أن هذا التصنيف هو نتاج الجهود المشتركة بين مكونات المنظومة التعليمية بما فيها أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين، الذي يؤدون أدوارهم في دعم الإنتاج البحثي، ونشره في أرقى المجلات العالمية.

وأضاف "هذا التصنيف يعكس جودة المخرجات البحثية للتخصصات الرئيسية التي حققت الجامعة فيها تقدمًا ملحوظًا بتوفير الممكنات الرئيسية للبحث العلمي، والتميز والريادة، مثل البنية التحتية، وتوفر الباحثين، وتنوّع تخصصاتهم، ومصادر التمويل المختلفة، والمتاحة للباحثين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس".