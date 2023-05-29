شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتوفير الدعم اللازم للمزارعين وتوعيتهم بآفة سوسة النخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمحافظة الوادى الجديد في شهر ديسمبر الماضى، استهدفت تفقد المشروعات القومية والمشكلات التي تواجه قطاعى الزراعة والرى بها، مشيدا بالجهود المبذولة في تلك المحافظة التي تستحوذ على نحو 44% من مساحة مصر.

واستعرض الحصرى، توصيات اللجنة بشأن الزيارة، والتي تضمنت، ضرورة مكافحة سوسة النخيل وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، وتوعية المزارعين بآفة سوسة النخيل وسبل الوقاية منها، وتوزيع كتيبات مبسطة على الزراع في هذا الشأن، تكثيف دورات الوقاية من تلك الآفات وتوفير أجهزة المقاومة، ودراسة التنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة سوسة النخيل ومنع انتشارها واستحداث طرق وقاية ، ودراسة تكاليف التشغيل للحصول على مياه الرى.

وتابع الحصرى:" إضافة للتوسع في نظم الرى الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية، وإنشاء مجمع تعليمى زراعى، وكذلك التنسيق بين محافظة الوادى الجديد وباقى المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوى لاستغلال مساحات الوادى الجديد في الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا تضمنت التوصيات، نشر فكر زراعة نبات الجوجوبا، لما له من مميزات عديدة، واستغلال آراضى الوادى الجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة للرى في الموازنة الجديدة، وشراء قطع الغيار المطلوبة لورش الرى وصيانة الآبار، وكذلك سد العجز في الموارد البشرية بالورش.

وأضاف، كذلك من التوصيات، سرعة صرف الآسمدة للمزارع والإسراع في تسليم عقود التمليك للأراضى، وإعداد رؤية للاستفادة من مياه بحيرة باريس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر 2022، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.