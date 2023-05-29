شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية لـ"اقتصادية النواب": نستورد 342 ألف طن سنويا من الزيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن إجمالى المستورد من الزيوت حوالي 342 ألف طن سنويا في حين يتم تدبير 113 ألف طن من الزيوت محليا، حيث توفر هيئة السلع التموينية حوالى 455 ألف طن من الزيوت سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين.

ووجه الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، سؤال لرئيس هيئة السلع التموينية عن الإجراءات التى تقوم بها الهيئة حتى تشجع الإنتاج المحلي من الزيوت.

ورد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الدولة تلعب دورا كبيرا في دعم انتاج الزيوت محليا، موضحا أن الهيئة نشرت إعلانا بالصحف حتى تقدم كل المصانع إنتاجها ويتم شراءؤه، وفي إحدى المرات اشترت الهيئة 55 ألف طن من كل الشركات التى تقدمت، وتم استيعاب 13 شركة جديدة لإنتاج الزيوت محليا من أجل دعم المنتج من الزيوت محليا.