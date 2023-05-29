انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يوافق على قطع الانترنت خلال امتحانات المتوسطة والإعدادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، وزير التربية إبراهيم الجبوري، يستنفر الجهود استعداداً لانطلاق الامتحانات العامة المتوسطة والإعدادية، داعياً الى توحيد الصفوف لإنجاح العملية الامتحانية، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع القيادات العليا بحضور الوزارات الساندة والوكيلَين الإداري والفني ومدير عام التقويم والامتحانات ومدير عام الشؤون المالية".وأكد وزير التربية، وفق البيان، على "عدة توصيات جوهرية تصدرها النزول الميداني وتوفير الفرق الصحية بالقرب من القاعات الامتحانية واختيار العناصر الكفوءة التي تتمتع بحسن السلوك لإدارة المراكز والتعامل بأسلوب تربوي مرن مع الطلبة المؤدين للامتحان، موجهاً بتشكيل لجان متابعة تساند اللجان الفرعية في مهمتها بالتعاون مع الأمن والكهرباء والصحة والتعليم العالي والاتصالات، فضلاً عن التنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والمعلومات المظللة لإرباك الطلبة".

وأشار البيان، إلى أن الوزير "استحصل موافقة مجلس الوزراء بقطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً".

كما أثنى الجبوري، وفق البيان، على "دور وزارة الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية للمراكز الامتحانية بالإضافة إلى الدور المتميز للقوات الامنية في حماية وحفظ الأسئلة وجميع الجهات المعنية بعد نجاح امتحانات الدراسة الابتدائية".

