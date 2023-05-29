انت الان تتابع خبر من مخلفات داعش.. العثور على كدس للعتاد في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن الأنبار التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع فوج طوارئ الانبار الثالث عشر، عثرت على كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابية في قرية الدرعة التابعة لناحية البغدادي يحتوي على صاروخ كاتويشا عدد(١)، قنابر هاون عدد(٥٨)، عبوات ناسفة عدد(٢)صاروخ جهنمي عدد(٤)".



وأضافت، انه "تم تفجير الكدس موقعيا بدون حادث يذكر".