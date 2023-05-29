شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع تحالف الأحزاب.. والنائب تيسير مطر: شكرا للرئيس السيسي لدعوته للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشة محاور الحوار الوطني.

وتلا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بيانا بداية الاجتماع، وجه خلاله الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعوته للحوار الوطني.

وأعرب أمين عام تحالف الأحزاب المصرية عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعوته للحوار الوطنى التى أطلقها فى إفطار الأسرة المصرية، وأيضا لرعايته لهذا الحوار الذى أنطلق بعد عام كامل من التحضير الجيد من مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وقال "مطر": التحالف كشاهد عيان ومشارك فعلى من خلال جميع رؤساء أحزاب وسياسي التحالف، على مدار 24 جلسة من الحوار الوطنى أن المناقشات والمداخلات كانت جادة ومثمرة وموضوعية من جانب جميع القوى السياسية الوطنية، وأن الحوار سوف يحقق نجاحا وينتهى إلى مخرجات لصالح الوطن والمواطن.