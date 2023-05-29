شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: الحوار الوطني يناقش جميع القضايا دون خطوط حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا أن الحوار الوطني يناقش جميع القضايا المدرجة بمحاور الحوار الوطني سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي دون خطوط حمراء.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، خلال اجتماع التحالف المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل :" شعار لا خطوط حمراء داخل مناقشات الحوار الوطنى تأكد للجميع أن منهج الديمقراطية فى إدارة الجلسات كان بارزا وأن المتابعة القوية من جانب المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان وأيضا المستشار محمود فوزى رئيس الامانة الفنية وحرصهم على حضور جميع الجلسات وأيضا أعضاء مجلس الأمناء كان له دورا فى إثراء المناقشات".

وأكد "مطر " أن تحالف الأحزاب المصرية كشريك رئيسى فى جلسات الحوار الوطنى أن المناقشات اظهرت حتى الآن أن هناك مساحات كبيرة للاتفاق والتوافق حول طرح حلول لمختلف القضايا بما فى ذلك قضايا المحور السياسى".

واشاد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية بما سجلته جلسات الحوار من ظهور متميز لفئات الشباب والمرأة وذووى الهمم الذين تسابقوا على طرح رؤى جديدة ومقترحات قابلة للتنفيذ".