شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توافق موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وثمن أحمد بدوي رئيس اللجنة جهود الهيئة وأنها تنفذ رؤي الدولة في دعم منظومة التحول الرقمي.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس أحمد عبد الظاهر رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هناك دور كبير لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل خطة الدولة لتشجيع التحول الرقمي وتوضيح أسس وصناعات الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات ، مشدداً علي أن لجنة الاتصالات داعمة لكل خطوات الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي.

من جانبه أكد اللواء جمال عباس رئيس رئيس القطاع المالي والإداري بهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ، ان هناك بند مصروف للزيارات الخارجية من أجل تحسين صورة تكنولوجيا المعلومات داخل مصر ، وتستهدف هذة الخطط دول كثيرة ضمن المخطط وعلى رأسها دعوة الشركات للاستثمار في مصر .

وتابع عباس باننا مساهمين في شركة مصر الرقميه المنشأة بقرار من مجلس الوزراء والتي تستهدف التحول الرقمي في مصر ونستهدف زيادة راس المال الي 20 مليون جنية ، ومن اجل تحسين صورة مجتمع الـ I t وتحسين صورة مصر في اقرار مناخ جاذب للاستثمار .

واكد المهندس احمد عبد الظاهر ان دور الهيئة و مجهوداتنا ملموسة انجاز التوقيع الاليكتروني بالإضافة الي دورها الكبير في مجال التحول الرقمي بالاضافة الي دعم الشركات الصغيره عن طريق التدريب وغيرها .

وشدد عبد الظاهر أن بند الدعاية الوارد في الموازنه اكثريته للمؤتمرات التي تستهدف التعريف بإمكانيات مصر التكنولوجية ودعم وتقديم حوافز ، للمستثمرين من كافة دول العالم .