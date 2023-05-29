شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: المناقشات داخل الحوار الوطني تؤكد أن مصر متجهة نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ، المناقشات التي تمت خلال جلسات الحوار الوطني.

وقال مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل ، إن المناقشات داخل الحوار جلسات الحوار الوطني تؤكد أن مصر متجه نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد تيسير مطر الأمين العام لتحالف الاحزاب المصرية أن الممارسات داخل جلسات الحوار الوطنى أكدت أن جميع المشاركين كانوا على قدر المسئولية وأنهم رفعوا المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية والحزبية ، وأنهم التزموا بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر وطن يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية".

واقترح "مطر" أن تكون مدة الكلمة بالحوار الوطني 7 دقائق بدلا من 4، قائلا :" مع قرب إنطلاق الجولة الثالثة من الحوار الوطنى ، فإن تحالف الأحزاب المصرية يدعو الجميع إلى استمرار النهج الذى شهدته الجولات السابقة، ويقترح تحالف الأحزاب المصرية على مجلس أمناء الحوار الوطني بالنسبة لمدة الحديث أن تكون 7 دقائق لرئيس الحزب 5 دقائق لغير رؤساء الأحزاب حتى يتسنى المتحدث إستكمال طرح افكاره ورؤيته".

ووجه "مطر " الشكر لمنسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية وجميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى وأيضا ومقررى المساعد الجان و جميع شباب الأمانة الفنية المنظمين للجلسات على ما قاموا و يقومون به من تميز فى تنظيم جلسات الحوار الوطنى".

وأضاف "مطر" :" يرى التحالف أن الحوار الوطنى سوف ينتهى إلى مخرجات تحقق آمال وتطلعات الشعب فى حياة كريمة وجمهورية جديدة إستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة أن الحوار يدور تحت شعار الطريق إلى الجمهورية الجديدة و تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".