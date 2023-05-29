شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات: الحوار الوطنى فكرة رائعة وتدعم الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية إن فكرة الحوار الوطنى هى فكرة رائعة لكل الأحزاب بالإضافة إلى أن العناصر التى شاركت أثبتت وعيا سياسيا كبيرا بقضايا المجتمع".

وأكد "السادات " خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل، إننا نتطلع لمزيد من المشاركة ليس رؤوساء الأحزاب فقط وإنما الأعضاء".

وتطرق في حديثه عن مناقشة الحوار الوطني لقضايا المصريين بالخارج قائلا :" أيضا أن ملف المصريين بالخارج ثرى جدا ويمكننا الإستفادة منه، وهناك مجموعات متفاعلة ما يجرى على الساحة السياسية وبالتالى لا بد من تشكيل لجنة من قبل التحالف للتواصل مع المصريين بالخارج والتعرف على مشكلاتهم".

ومن جانبه قال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين إن المصريين بالخارج لهم رؤية طبقا للواقع والمعمول ولديهم أفكار جيدة مطبقة فى العديد من الدول الأخرى خاصة فى الجانب الاقتصادى ونحن نحتاج إلى أراء أبنائنا فى الخارج الذين لديهم حنين للوطن".

وأضاف "أبو العطا" ان السوشيال ميديا تحاول إعطاء صورة غير حقيقية عن مصر من خلال ترويج الشائعات الغير صحيحة عن مصر، وبالتالى لا بد من التواصل معهم لتصحيح هذه الصورة ومواجهة هذه الشائعات".

وأضاف أن الحرب الإعلامية ضد مصر أثرت بالسلب على تحويلات المصريين وبالتالى التأثير على المستثمر الأجنبى وبالتالى لا بد من التواصل مع المصريين بالخارج".