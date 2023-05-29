«صواريخ كوريا الشمالية تهدد طوكيو».. وزير دفاع اليابان يصدر أوامر عسكرية عاجلة

الشارقة - اميمة ياسر - أمر وزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو، اليوم الإثنين، قوات الدفاع الذاتي بتدمير أي صواريخ باليستية قادمة، وذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية عن خطتها لإطلاق ما تسميه قمر صناعي بين 31 مايو و11 يونيو.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن بيونج يانج ربما تخطط لإطلاق صاروخ باليستي بحجة وضع قمر صناعي في المدار.

وبموجب هذا الأمر، سيسمح لقوات الدفاع الذاتي بتدمير صاروخ باليستي كوري شمالي من المحتمل أن يقع داخل الأراضي اليابانية.

ويدعو هذا الأمر إلى إسقاط أي جسم باستخدام صواريخ "إس إم 3" الاعتراضية من مدمرات "إيجيس" التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية في بحر الصين الشرقي، ونظام "بي إيه سي 3" االأرضي في محافظة "أوكيناوا" جنوب اليابان.

ومن المحتمل أن يتم تدمير الصواريخ في المجال الجوي فوق الأراضي اليابانية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وفي أعالي البحار بالقرب من البلاد.