انت الان تتابع خبر في ذي قار.. وضع حجر الاساس لتأهيل وتطوير شوارع وطرقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الغزي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "وضع حجر الاساس لمشروع تطوير وتأثيث شارع ابراهيم الخليل وسط الناصرية وأشرف على اطلاق العمل في المشروع، مبينا أن المشروع ينفذ ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظة ويتضمن اعمال تأهيل الشارع وتطويره وتشجيره وانارته وتجهيزه بكل الخدمات الضرورية".واشار الغزي الى أن "المشروع سيضفي بعد اكتماله جمالية أكبر على واحد من اهم الشوارع الرئيسية في قضاء الناصرية وسيسهم بتحقيق انسيابية عالية في السير وسط المدينة".

كما وضع محافظ ذي قار، وفق البيان، "حجر الاساس لمشروع اكساء وتعبيد الطريق الذي يربط منطقة الاسكان القديم بشارع النهر والطرق المتفرعة من شارع مجمع تينا".

واوضح المحافظ، أن "المشروع ينفذ ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظة ويشمل اعمال اكساء وتعبيد وفق المعايير الفنية القياسية وبما يؤمن انسيابية في حركة العجلات على الشوارع المذكورة".

ولفت الى ان "مشاريع الاكساء والتعبيد تستهدف العديد من الشوارع الرئيسية في المحافظة والتي تعد منافذ مرورية ومسالك حيوية مهمة لتخفيف الاختناقات المرورية في الناصرية".

