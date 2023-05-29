انت الان تتابع خبر لدعم المرأة وحماية حقوقها.. جملة توصيات أمام مجلس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترأست مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة شهباء احمد العزاوي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين والمسؤولة عن شؤون الصحفيات بان فائق القبطان، الاجتماع، بحضور ثلة من الاعلاميات العاملات في المؤسسات الاعلامية الحكومية والاهلية.وجرى خلال الاجتماع "طرح العديد من المواضيع الخاصة بالنساء لاسيما ما تعاني منه المرأة في العراق من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، و تم مناقشة جملة من القضايا التي من شأنها ان تساهم في دعم دور المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها، خاصة وان للنساء العراقيات دور كبير في بناء ودعم المجتمع نتيجة لما مر به البلد من ظروف وتحديات اثبتت خلالها النساء انهن قادرت على الوقوف بوجه هذه التحديات واعادة بناء المجتمع".

وتم خلال الاجتماع، "وضع عدة توصيات سيتم طرحها على رئيس مجلس الوزراء لغرض اقرارها، والتي ستساهم في دعم مكانة المرأة ومنحها حقوقها".

