بعد تحقيق حلم الدوري.. سباليتي يرحل عن نابولي

وقال سباليتي في بيان له: "في بعض الأحيان، حتى مع وجود الكثير من الحب، عليك أن تغادر، الآن أنا غير قادر على تقديم كل ما يستحقه نابولي".

أضاف: "أنا بحاجة إلى الراحة، أشعر بالتعب، أحتاج إلى قطع الاتصال لفترة من الوقت، لن أدرب نابولي أو أي فريق آخر، سأغيب لمدة عام".



وفاز نابولي بالـ"سكوديتو" الثالث في تاريخه، والأول بعد حقبة رائعة مع الأسطورة مارادونا، حصد خلالها اللقب مرتين عامي 1987 و1990.