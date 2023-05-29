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انت الان تتابع خبر بعد تحقيق حلم الدوري.. سباليتي يرحل عن نابولي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457420-638209776409839848.png
2023-05-29 | 19:17
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أكد لوتشيانو سباليتي مدرب فريق نابولي، اليوم الاثنين، أنه سيرحل عن منصبه كمدرب لفريق الجنوب في نهاية الموسم الجاري، ويعتزم التفرغ العام في الموسم المقبل مستبعدًا إمكانية انضمامه إلى نادٍ آخر.
وقال سباليتي في بيان له: "في بعض الأحيان، حتى مع وجود الكثير من الحب، عليك أن تغادر، الآن أنا غير قادر على تقديم كل ما يستحقه نابولي".
أضاف: "أنا بحاجة إلى الراحة، أشعر بالتعب، أحتاج إلى قطع الاتصال لفترة من الوقت، لن أدرب نابولي أو أي فريق آخر، سأغيب لمدة عام".
وفاز نابولي بالـ"سكوديتو" الثالث في تاريخه، والأول بعد حقبة رائعة مع الأسطورة مارادونا، حصد خلالها اللقب مرتين عامي 1987 و1990.
أضاف: "أنا بحاجة إلى الراحة، أشعر بالتعب، أحتاج إلى قطع الاتصال لفترة من الوقت، لن أدرب نابولي أو أي فريق آخر، سأغيب لمدة عام".
وفاز نابولي بالـ"سكوديتو" الثالث في تاريخه، والأول بعد حقبة رائعة مع الأسطورة مارادونا، حصد خلالها اللقب مرتين عامي 1987 و1990.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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