انت الان تتابع خبر الانبار.. دعوى قضائية بحق رافع العيساوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محافظة الانبار رفعت دعوى قضائية بحق رافع العيساوي بسبب ادعاءاته الباطلة والكيدية والتصريحات الكاذبة والمزيفة التي اطلقها ضد محافظة الانبار في احدى القنوات التلفزيونية".



وأضافت: "تضمنت الشكوى تحريك الاجراءات القانونية بحقه عندما قام بالتحريض على القوات الامنية والدعوة على العصيان المدني في عام ٢٠١٣ و ما تبعته من احداث امنية ادت الى سقوط المحافظه بيد الإرهاب".