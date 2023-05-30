"محلية النواب" تناقش خطط دعم وتأهيل القيادات النسائية بالمحليات

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة أمل زكريا، بشأن: عرض خطة واستراتيجية وزارة التنمية المحلية لمتابعة توجيهات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما، بهدف تدريبهن وتأهيلهن ليكونن قادرات على الإدارة وحسن التدابير لمواجهة التحديات بأفضل الوسائل الممكنة لتمكينهن من خلال دعم هذا الملف الاجتماعى النوعى الحيوى بجميع محافظات مصر منذ عام 2020، وحتى 2023، وإنشاء وحدات مستحدثة بديوان عام الوزارة ومحافظات الجمهورية (وحدة تكافؤ الفرص – وحدة رعاية المرأة – وحدة السكان – وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية).

واستعرضت النائبة أمل زكريا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقالت إنه فى إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة وجه رئيس الجمهورية أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة بتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات التزاماً بالدستور المصرى الذى يعبر عن إرادة الشعب ورسخ قيم العدالة والمساواة ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، وتم استحداث هيكل جديد ومنها (وحدة تكافؤ الفرص، وحدة رعاية المرأة، وحدة السكان، وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية)، متابعة: وبناء عليه أطالب وزارة التنمية المحلية بالاطلاع على الخطط المنظمة لتدريب وتأهيل القيادات النسائية.

من جانبه، قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أن الهيكل الوظيفى لوزارة التنمية المحلية لم يتضمن الوحدات المشار إليها، وتم استحداث وحدة السكان ووحدة تكافؤ الفرص، وسيتم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإنشاء باقى الوحدات.

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان بوزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تحرص على استمرار دعم القضية السكانية والعمل على إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال تحسين خصائص تحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى سعيا لتحسين مستويات المعيشة، وقامت بتحقيق الاستدامة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، واستكمال إنشاء ۲۷ وحدة سكان داخل دواوين عموم ال ۲۷ محافظة تحت رئاسة المحافظ أو السكرتير العام أو النواب، وتخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحى ومنطقة ومديرية ليتولوا العمل معا لرصد المشكلات السكانية فى أصغر مستوى محلى والتنسيق لحلها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المسئولة والمجتمع المدنى والخاص والقيادات المحلية من خلال تشكيل لجان للتنسيق والمتابعة بالقرى والمراكز والأحياء.

وتابعت: قامت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية بتصميم خمس برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة بهدف استمرار دعم وبناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات والمحليات لإكسابهم مهارات مختلفة تؤدى إلى نجاح عملية إدارة ملف السكان، مثل برنامج "ديناميكيات السكان"، و"التخطيط الاستراتيجى السكانى والمشاركة المجتمعية"، و"التقديرات السكانية المستقبلية"، و"إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت"، وتم إعداد نماذج عمل تساعد فرق العمل السكانية بالمحليات لرصد المشكلات وتحليلها وتحديد شركاء العمل والمبادرات المتاحة للعمل معها، وكذلك نماذج لمتابعة أنشطة المحافظات ونماذج لمتابعة التغير فى مؤشرات المحافظات ونسب التحسن وذلك بناء على البيانات المتوفرة.

وأكدت أن هناك مكتسبات سكانية قد تحققت نتيجة مجهودات الدولة ووحدات السكان بالمحافظات وتم رصدها وتمثلت حتى الآن فيما يلي: انخفض معدل المواليد من ٢٩,٦ مولود لكل ۱۰۰۰ من السكان فى عام ۲۰۱٥ إلى ۲۱ مولود لكل 1000 من السكان فى عام ٢٠٢١، انخفض معدل الزيادة الطبيعية ۲۳۳ لكل ۱۰۰۰ من السكان عام ۲۰۱۵ إلى ۱۳۹ لكل ۱۰۰۰ من السكان عام، انخفض معدل الإنجاب الكلى من ٣.٥ طفل لكل سيدة عام ۲۰۱٤ إلى ۲,۸۵ طفل لكل سيدة عام ٢٠٢١ وفقا لبيانات المسح الصحى السكانى ٢٠١٤، انخفضت نسب الأمية من ۳۰٫۱% وفقا للتعداد العام للسكان عام ٢٠٠٦ إلى ٢٥,٨%، انخفض التسرب من التعليم فى المرحلة الابتدائى من %۰٫٤٪ عام ۲۰۱٥ إلى ۰٫۲٪ عام ۲۰۲٠، انخفض التسرب من التعليم فى المرحلة الإعدادى من ٣,٤ علم ۲۰۱۵ إلى ۱٫۷ % عام ۲۰۲۰.

وقالت إيمان السبكى، مدير عام تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية إنه يتم العمل من خلال ستة برامج لاحتياجات السيدات المهمشات فى القرى، وبناء القدرات ورفع الوعى للعمل فى المحليات، كما اطلعت وزارة التنمية المحلية مبادرة معاً ضد العنف لحماية المرأة فى جميع المحافظات من كافة أشكال العنف ضدها، وتنفيذ الأنشطة التى تدع حماية وتمكين المرأة والنهوض بالمجتمع.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالدراسة والتنسيق لإعادة هيكلة الوحدات المستحدثة على أن تتضمن الدراسة تقيم أداء الفترات السابقة، وتشكيل لجنة فرعية برئاسة النائبة أمل زكريا وعضوية بعض النائبات، للمتابعة، مع ضرورة الاهتمام بموضوعات التسرب من التعليم والصحة الإنجابية، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل.