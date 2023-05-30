شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام لـ «صالون التنسيقية»: هناك توافق على ضرورة إجراء انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية هي كيان أنطلق على أساس الحوار منذ عام 2018، فهي تجمع مختلف التوجهات والأيدلوجيات، مضيفًا أن الجميع يجتمعون ويتحاورون ويفكرون تحت منصة واحدة، وأمامهم وطنهم فقط.

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات المحور السياسي للحوار الوطني، بعد أسبوعين من النقاشات، بهدف عرض ونقاش أبرز المقترحات والنقاشات، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وقال، إنه في لجنة المحليات بالحوار الوطنى هناك توافق على ضرورة إجراء انتخابات المحليات ولكن لم يتم الاتفاق على وضع نظام انتخابي محدد فهناك أحزاب وآراء تؤيد القائمة المغلقة المطلقة وأخرى تؤيد نظام القائمة النسبية، ورأى ثالث يطالب بالنظام الفردي، مضيفًا أن الحوار الوطني يعمل على دعم مؤسسات الدولة فوجود المحليات هو تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.

وأضاف أنه على المعارضة أن تستفيد بفرصة وجود الحوار الوطني، وعلى الحكومة والسلطة التنفيذية أن تتجاوز العقبات أمام المعارضة، لأن الجميع يريد أن يبني جمهورية تنويرية تحقق العدالة الاجتماعية.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وشارك في الصالون؛ النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.