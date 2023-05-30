شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد العاملين بهيئة الدواء المصرية وفقا لموازنة 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لهيئة الدواء المصرية عن العام المالى 2023/2024، عن أعداد العاملين بالهيئة، ووفقا لما كشف عنه ممثل هيئة الدواء نستعرضها كما يلى: إجمالي عدد العاملين بهيئة الدواء المصرية بلغ 4600 عامل. إجمالى عدد كوارد الجامعة منهم 380 كادر جامعة. إجمالى عدد الإداريين منهم يصل إلى 800 إداري. إجمالى عدد الصيادلة يصل إلى 3220 صيدلى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،الذى عقد مؤخرا لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2023/2024.

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