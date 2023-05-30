شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السويد و"إف 16".. أول محادثة بين أردوغان وبايدن بعد الفوز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والتركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، ملفي عضوية السويد في حلف "الناتو" ومسألة مقاتلات "إف 16".

ووفق رويترز، أجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع أردوغان لتهنئته بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، أمس الأحد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار مسألة إمكانية بيع الولايات المتحدة للطائرات "إف-16" المقاتلة إلى تركيا.

وأضاف أنه "طلب من جهته موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وقال بايدن "سنتحدث أكثر عن ذلك الأسبوع المقبل".

يشار إلى أن بايدن كان قد هنأ أمس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا على مدار جولتين، الأولى في الرابع عشر من مايو/أيار الجاري، والثانية في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

وكتب بايدن على حسابه في تويتر، الليلة الماضية: "أهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه. بصفتنا حليفين في الناتو، أتطلع إلى مواصلة العمل معا بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله في جولة الإعادة التي جرت أمس، على 52.14٪ من الأصوات، مقابل 47.86٪ لمنافسه زعيم تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وتخيم على العلاقات التركية الأمريكية، خلافات كثيرة في مقدمتها سوريا والأكراد وروسيا والناتو، وملفات أخرى تشمل أيضا صفقة طائرات "إف 16".