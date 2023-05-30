شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبلة الحياة لهدنة السودان.. تمديد لـخمسة أيام رغم الانتهاكات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتفق الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 5 أيام جديدة تبدأ مساء الإثنين، وسط ترحيب أمريكي سعودي.

وقال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية في بيان له "اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتمديد اتفاقية وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام".

وأضاف "السعودية والولايات المتحدة ترحبان بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وكان من المنتظر أن تنتهي الهدنة التي يتبادل طرفا النزاع الاتهام بخرقها، الإثنين بحلول الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش.

لكن السعودية والولايات المتحدة وأطرافا سياسية سودانية دعت طرفي الأزمة خلال اليومين الماضيين، لتمديد الهدنة لفتح الممرات الإنسانية للسكان.

من جانبه، قال خالد عمر المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان "نرحب باتفاق القوات المسلحة والدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار لـ 5 أيام أخرى، وندعو للالتزام الصارم بنصوصه".

وأضاف أنه "من المهم أن تنأى الأطراف المدنية والعسكرية عن خطابات الاستقطاب والتحشيد وأن تعود لخيار السلام".

وفي وقت سابق اليوم، قالت قوى الحرية والتغيير بالسودان (المكون المدني السابق بالسلطة)، في بيان، اليوم، "ندعو قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع لتجديد وقف إطلاق النار قصير الأمد الذي سينتهي مساء اليوم والالتزام به".

وأضافت: "نرفض دعوات تسليح الأهالي والزج بالمدنيين في الصراع المسلح ما يجر البلاد لحرب أهلية شاملة".

وتابعت قائلة "نؤكد على مواصلة جهودنا للإسهام الإيجابي في وقف الاشتباكات بالبلاد"، مؤكدة أنها ستواصل التصدي لـ "مخططات الفلول" الهادفة لاستمرار الاشتباكات وزيادة رقعتها".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، أسفرت الاشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه الفريق محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1،4 مليون شخص داخليا ولجوء نحو 350 ألف شخص آخرين إلى دول الجوار.