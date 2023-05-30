شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة المعهد القومى للنقل لعام 2023/2024 تصل لـ10 ملايين و794 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت إجمالي التقديرات لموازنة المعهد القومي للنقل أحد الجهات التابعة لوزارة النقل، للعام المالى 23/24، 10 ملايين و794 ألف جنيه، بزيادة عن العام الحالى 22/23 قدرها 2 مليون و692 ألفا بنسبة 33%، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه.

جاءت هذه الإحصائية بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024.

ويقوم المعهد القومى للنقل بتنفيذ مشروع واحد رئيسي يتضمن هذا المشروع (3) عمليات فرعية هى:-

أولا: تدريب وأبحاث ودراسات لشتى أنواع النقل المرورى، المتضمن العمليات التالية:-

ثانيا: دراسة استخدام مخلفات البلاستيك في تحسين الخلطات اﻻسفلتية.

ثالثا: إجراء دراسة لتحليل اﻷثر البيئي والتكلفة لحالات النقل الجماعي التي تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز مقارنة بالحافلات التي تعمل بالديزل

رابعا: اجراء دراسة لتحديد المتطﻠبات الخاصة بمواصفات مركبات نقل البضائع اللازمة لتعزيز الدور Euro Med المحوري لمصر في التجارة البينية مع دول الجوار وخاصة مع دول الاورومتوسطي.

جدير بالذكر أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أقرت موازنة المعهد القومي للنقل ، وذلك للعام المالي الجديد 2023- 2024 .